Diano Marina. Sapori di Calabria in Liguria. Taglio della ‘nduja record da 21,7 kg fatto dal maestro Luciano Sorbillo e dallo chef Giuseppe Colletti alla Scuola di Cucina ‘O Sole Mio di Diano Marina, in occasione della finale del Campionato Italiano Pizza in Tour 2021.

... » Leggi tutto