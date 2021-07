Albenga. Il Comune di Albenga ha organizzato la proiezione della partita degli Europei prevista per domenica 11 luglio durante la quale si sfideranno l’Italia e l’Inghilterra su un maxischermo in piazza Berlinguer che sarà allestita per l’occasione con mille posti a sedere oltre ai quali non sarà più possibile l’accesso nell’area di manifestazione.

