Cna Imperia, con #AndareOltre la Milano-Sanremo è donna

Sanremo. Dall’idea di Luca Aschei e Luciano Vazzano, segretario territoriale di Cna Imperia, #AndareOltre diventa classica come la famosa gara di ciclismo, che parte da Milano per arrivare a Sanremo: giovedì 15 luglio alle 20,30, l’evento online dal titolo “La Milano-Sanremo è donna – Un’impresa da maglia rosa”, in cui giovani donne dalla Liguria alla Lombardia incontreranno online imprenditrici per ragionare insieme su aspirazioni, idee e strategie.

... » Leggi tutto