Con i fondi arrivati dal Governo, Ventimiglia taglia la Tari alle attività commerciali

Ventimiglia. Il consiglio comunale ha approvato in serata la delibera che autorizza la riduzione della tassa sui rifiuti (Tari) relativa al 2021 per le attività commerciali di Ventimiglia. La riduzione è stata resa possibile grazie ad un contributo di 349mila euro giunto dal governo centrale per rispondere alle difficoltà economiche legate all’emergenza Covid-19. A ricevere uno sconto maggiore saranno le attività commerciali del centro cittadino, ovvero quei negozi, bar e ristoranti che oltre al Coronavirus hanno visto i loro locali devastati dal passaggio della tempesta Alex tra il 2 e il 3 ottobre scorsi. Per queste attività commerciali è previsto il 50 per cento di sconto sulla Tari del 2021, mentre per tutte le altre, la riduzione della tassa sarà del 25 per cento. La pratica è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza, astenuti i tre consiglieri di minoranza presenti: Federica Leuzzi, Domenico De Leo e Gabriele Sismondini.

