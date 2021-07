Imperia. Nuovi open day ad accesso diretto per la vaccinazione anti Covid-19 da venerdì 9 luglio e nel fine settimana del 10 e 11 luglio negli hub vaccinali della provincia di Imperia. Così dalle 8 alle 18, i cittadini residenti in provincia di Imperia non ancora vaccinati e non ancora prenotati, potranno ricevere la prima dose di vaccino Pfizer.

