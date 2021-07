Diano Marina. Da chef nella cucina dell’Osteria dell’Acquasanta a Diano Marina alle passerelle di Parigi sulle quali ha appena sfilato per Dior e Armani in occasione della Settimana dell’Alta Moda parigina. E’ la storia della dianese Gaia Renda, modella quasi per caso, oggi ricercatissima dalle firme più importanti del panorama internazionale.

... » Leggi tutto