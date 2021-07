Sanremo, cercavano i migranti, trovano la droga: polizia smantella traffico di 250 chili di hashish

Sanremo. Quarantaquattro buste di cellophane piene di droga, nascoste in sacchi neri all’interno di un tir nel cui rimorchio era stato ricavato un sottofondo, con tanto di botola che si azionava in modo elettronico. Gli agenti della sezione investigativa del commissariato di Sanremo hanno arrestato un 45enne marocchino, residente in Spagna, accusato di essere un trafficante internazionale di stupefacente.

