Ventimiglia. Nel pomeriggio di ieri si è svolto l’ultimo allenamento di Andrea Petagna, potente bomber del Napoli, nell’impianto del Morel. In vacanza a Roquebrune l’attaccante ha chiesto ospitalità al Ventimiglia Calcio per iniziare in anticipo la preparazione e la società granata lo ha accolto a braccia aperte.

... » Leggi tutto