Imperia, se l’Italia vince gli Europei piazza Dante chiude al traffico

Imperia. Piazza Dante nel centro di Oneglia verrà chiusa al traffico, domenica 11 Luglio, nel caso la nazionale vincesse, contro l’Inghilterra, la finale degli Europei di calcio. Le motivazioni, scritte in un apposita ordinanza, sono fondamentalmente legate alla pubblica incolumità. “Per evitare incidenti e per la salvaguardia di persone e cose” si legge nel testo del documento. Il divieto sarà in vigore dalle 20 alle due di notte del giorno successivo.

