Next Generation EU: alla Liguria 17 mln per mobilità sostenibile, 45 mln per il porto di Vado Ligure

Liguria. Nel piano Next Generetion Eu che prevede innovazione, lotta ai cambiamenti climatici, digitalizzazione, lotta alle disuguaglianze sia territoriali che sociali e soprattutto capacità di creare sviluppo compatibilmente con l’ambiente e la qualità della vita, alla Regione Liguria arriveranno più di 17 milioni di euro da investire in nuovi mezzi pubblici alimentati a elettricità o a idrogeno e ulteriori risorse saranno assicurate da fondi statali per mezzi a GNL.

