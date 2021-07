Rari Nantes, alla Zanelli arriva la grande gioia: per l’under 20 sarà finale nazionale

Savona. Grandissima soddisfazione. Non potrebbe essere altrimenti in casa Rari Nantes dopo il risultato raggiunto oggi dall’under 20, squadra che alla Zanelli si è resa protagonista per l’ennesima volta di una prestazione sopra le righe. Dopo la conquista delle semifinali la possibilità di disputare i match nella piscina di casa era sembrata davvero troppo ghiotta per i ragazzi allenati da coach Cavallera, tecnico ambizioso che ha saputo conciliare schemi e concretezza per il raggiungimento dell’obiettivo.

