Teatro, mostre d’arte, buona tavola, sport outdoor: un attraente sabato di eventi in provincia

Nel 1900 a Parigi nella II Olimpiade l’atleta americano Raymond “Ray” Clarence Ewry vinse tre ori nello stesso giorno nei salti in alto, in lungo e triplo. Un bel record! Anche il 10 luglio di quest’anno potrebbe segnare in qualche misura un record: quello di affluenza di pubblico agli eventi estivi. Pensiamo soprattutto al felice ritorno di attori e registi “su assi”, ovvero in presenza fra le quattro pareti dei palcoscenici della provincia. Oltre ai sipari si apriranno anche le porte delle collezioni museali, delle buone cucine tipiche liguri e delle società sportive.

