Toti, «In Liguria vaccinato 60% popolazione contro il 58% dell’Italia»

Genova. «Ammontano a 908.776 i liguri vaccinati con la prima dose di vaccino su un totale di 1.509. 805 residenti pari al 60% della popolazione, contro una media italiana del 58%. Segno che la campagna vaccinale sta procedendo bene grazie anche all’organizzazione di open day su tutto il territorio regionale, che ci saranno anche questo fine settimana, e di una open night durante la quale sono state somministrate 1600 dosi di vaccino. Una risposta molto positiva che è servita a convincere molti indecisi». Lo ha detto questa sera il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sulla giornata. Ammontano a 17 i nuovi positivi registrati in Liguria su 2.249 tamponi molecolari e 2.371 test antigenici e nessun decesso. Nessun nuovo caso nella ASL 1 Imperiese, due casi nella ASL 2 Savonese, 10 a Genova e tre alla Spezia. Sono 18 gli ospedalizzati totali in Liguria di cui 7 in terapia intensiva. Sette le persone in isolamento domiciliare. Continua dunque la diminuzione della pressione ospedaliera dei pazienti Covid.

... » Leggi tutto