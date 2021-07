Genova. Inversione di tendenza in Italia, dopo il lungo calo i numeri dei contagi non scende più, anzi: nella settimana appena trascorsa tra il 30 giugno e 6 luglio c’è stato un incremento del 5% degli attualmente positivi, a fronte di un calo del 24,2% dei ricoveri, del 30,7% degli ingressi in terapia intensiva e del 26,4% delle morti.

