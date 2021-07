Baseball giovanile, la Cairese Under-15 ha la meglio contro i piemontesi del Boves

Cairo Montenotte. Under 18 : in casa contro L’Avigliana Bees i biancorossi non trovano la giusta concentrazione e si complicano la vita in ottica Play-Off. Gli ospiti ordinati e determinati costruiscono il loro successo lancio dopo lancio mentre la Cairese sembra in letargo, dalla nebbia più profonda emergono soltanto 3 giocatori: l’indomito guerriero De Bon Francesco,autore di una difesa perfetta del campo esterno con 4 splendide eliminazioni acrobatiche , Buschiazzo, che con un bellissimo doppio spinge a casa l’unico punto Valbormidese e Bussetti, costretto nel ruolo di partente e non supportato dalla difesa estremamente fallosa. Rimane poco da dire, sabato sarà la volta dei Rebels Avigliana, primi in classifica, e servirà una reazione di orgoglio

