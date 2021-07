Ddl Zan, vescovo Suetta: «Grimaldello pericolosissimo, germoglio per dittatura ideologica»

Sanremo. «Approvare una legge che abbia come presupposto un’ideologia, e nella fattispecie l’ideologia gender, è pericolosissimo: è un vulnus gravissimo sia al diritto sia alla democrazia». A dichiararlo, in merito alla discussione sul ddl Zan, è il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta, che lo scorso 22 maggio è stato tra i partecipanti della decima edizione della “Marcia per la vita” dell’associazione Pro Vita & Famiglia Onlus, che si è svolta ai Fori Imperiali, a Roma.

... » Leggi tutto