La Lega in piazza a Savona raccoglie firme per il referendum sulla riforma della Giustizia

Savona. “Per la prima volta oltre in autostrada abbiamo visto tantissima gente anche ai gazebo, e credo che sia un bel segno per la ripartenza. Sono venute anche persone che non ci hanno votato e che non ci voteranno mai, ma questa è una battaglia per la vita”. Così il deputato della Lega Luca Toccalini introduce la proposta dei quesiti referendari per cui a inizio luglio è partita la raccolta firme nelle piazze con l’obiettivo di raggiungere, a livello nazionale, quota 500 mila.

... » Leggi tutto