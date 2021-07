Maturità 2021 superata con successo da parte dei Giovani per la Scienza: le congratulazioni dell’associazione

Savona. “Anche questa volta i soci e le socie dei Giovani per la Scienza che hanno affrontato la prova della maturità si sono distinti con ottimi risultati, a coronamento di un percorso di studio e impegno che li ha visti crescere con soddisfazione. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia di Covid-19, che ha sconvolto anche il settore scolastico, tra didattica a distanza e tutta una serie di complessità che però sono state superate con slancio dai nostri giovani”. Lo afferma l’associazione “Giovani per la Scienza” in una nota.

