Savona 2021, il Partito Socialista: “Saremo presenti con simbolo e candidati, Savona potrà uscire dall’immobilismo”

Savona. “Le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, con la scelta del sindaco, rappresentano una pietra angolare per il futuro della nostra città. E’ un momento in cui una buona politica si fonda sulla partecipazione attiva dei cittadini, per proseguire insieme il rinnovamento della città e farla uscire da un immobilismo frutto di amministrazioni che sono mancate di coraggio nello sviluppo di azioni e progetti per la crescita della città stessa”. Lo afferma in una nota Giuseppe Ferrando, segretario della Federazione Socialista di Savona.

