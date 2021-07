Spotorno prima in Italia tra le mete per i viaggi in treno, il sindaco: “Ora serve una stazione adeguata”

Spotorno meta più ricercata in Italia per i viaggi in treno? Perfetto, perché una volta arrivati è possibile circolare da Bergeggi a Vezzi Portio utilizzando solamente i mezzi pubblici. E’ questa, in sintesi, la reazione del sindaco di Spotorno Mattia Fiorini alla notizia data da IVG: Spotorno è prima a livello nazionale, tra le mete più ricercate per i viaggi in treno, nella top 25 elaborata da Trainline, portale leader per le prenotazioni e ricerca dei viaggi in treno e pullman in Europa.

