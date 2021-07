Amministrative, Diano Aretino verso il voto: lunedì presentazione della lista La Mimosa

Diano Arentino. E’ in programma nel tardo pomeriggio di domani, lunedì 12 luglio, alle ore 19, presso il centro sociale Don Testa, in località Diano Borello, frazione di Diano Arentino – in vista della tornata elettorale che a ottobre interesserà questo Comune – la presentazione ufficiale della lista civica “La Mimosa”, che sostiene quale candidato sindaco il primo cittadino uscente, Giacomo Musso, cardiologo in pensione.

... » Leggi tutto