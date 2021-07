Premio Bindi 2021, trionfo di Asteria sul palco di Santa Margherita

Santa Margherita Ligure. È Asteria a trionfare nell’edizione numero diciassette del Premio Bindi, uno dei contest per cantautori emergenti più noto in Italia intitolato all’indimenticato cantautore e compositore. Nella finale di sabato 10 luglio ha avuto la meglio su Amandla, Disarmo, I Segreti, Il Cairo, Yvan, rOMA e Sonosem, aggiudicandosi la targa Premio Bindi 2021, una borsa di studio in denaro e la partecipazione al Premio dei Premi nell’ambito del Mei di Faenza. Nel corso della serata sono state assegnate dalla giuria anche la targa Giorgio Calabrese al miglior autore in collaborazione con Inri e la targa Quirici al miglior arrangiamento, andate rispettivamente a I Segreti e a Disarmo. Diretto artisticamente da Zibba, il Premio Bindi è prodotto da Le Muse Novae ed è sostenuto dal Comune di Santa Margherita Ligure, Regione Liguria e Siae.

