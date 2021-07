Imperia, buoni risultati per l’Asd Maurina Olio Carli ai campionati italiani allievi a Rieti

Imperia. Sugli scudi la grande Chiara Smeraldo che martedì 13 luglio parte finalmente per gli Europei under 20 di Tallin (Estonia). Per lei sabato 17 luglio sarà il giorno della gara più importante dell’anno. La forte lunghista azzurra, allenata da papà Paolo, arriva pronta e carica all’appuntamento. «Dopo mesi e mesi di sacrifici speriamo in un risultato che la soddisfi e le dia gioia. Per Chiara, animo leggero e grintoso, una grande in bocca al lupo» – dice l’Asd Maurina Olio Carli.

