Genova. Ha preso per il collo la fidanzata dopo averla insultata e minacciata per l’ennesima volta e l’ha costretta a salire su un bus dove le vessazioni sono continuate finche una ragazza di 18 anni non ha chiamato la polizia e ha segnalato all’autista cosa stava accadendo. Il conducente ha quindi fermato il mezzo in attesa delle volanti.

