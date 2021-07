A Sanremo la presentazione del libro “In treno e a piedi alla scoperta di Val Roia – 30 itinerari escursionistici”

Sanremo. Zaino in spalla attraverso la Ferrovia delle Meraviglie, da Ventimiglia a Limone. Propone di scoprirla così, la Val Roia, il libro “In treno e a piedi alla scoperta di Val Roia – 30 itinerari escursionistici”, protagonista del terzo incontro della rassegna sanremese “Happy Hour con l’autore”. Sabato 17 luglio alle 19 in piazzetta dei Ferri, nel centro storico matuziano, gli autori Danila Allaria e Ivano Ferrando, escursionisti di lunga data, descrivono in questa eccezionale guida percorsi che hanno sempre come base di partenza una delle stazioni della Ferrovia delle Meraviglie, la storica linea che il volume intende difendere, valorizzare e far conoscere sempre più in nuovi scenari e con nuovi panorami.

