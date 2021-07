Borghetto, degrado e furti nell’area del campo sportivo: pronta interrogazione delle minoranze

Borghetto Santo Spirito. “Purtroppo nella notte tra martedì e mercoledì scorso si è consumato un furto ai danni di un’azienda del nostro territorio, nella zona di via Po, nei pressi del campo sportivo. Ci è stato detto anche che non si tratterebbe dell’unico furto avvenuto in quell’area. Da anni i cittadini che vivono o lavorano in quella zona lamentano il suo stato di degrado e di abbandono (dal verde non curato alla parte di strada che ha ceduto anni fa per un’alluvione, ancora oggi transennata) e la carenza di sicurezza nelle ore notturne (a quanto ci viene detto, si andrebbe dalle gare con i motorini a sospetti su fenomeni ben più gravi come lo spaccio)”.

