Classi pollaio, la protesta dei genitori di San Fruttuoso: “Ignorate le norme anti Covid”

Genova. Due “classi pollaio” in cui dovranno stare fino a 30 persone con spazi adeguati a ospitarne solamente 20. È quello che si prospetta per i due plessi dell’istituto comprensivo San Fruttuoso, le scuole XII Ottobre e Cesare Battisti, se non cambierà la decisione di formare solo una prima elementare per ciascuna sede. Per questo domani mattina alle 10.30 i genitori andranno a protestare all’Ufficio scolastico regionale di via Assarotti.

