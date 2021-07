Imperia, dipendente del Bennet: «Io discriminata per il colore dei capelli»

Imperia. «Ho iniziato il mio periodo di prova come apprendista nell’azienda. All’inizio sembrava andasse tutto bene, svolgevo il mio lavoro al meglio con i complimenti dei colleghi e direttori. Dopo poco più di una settimana vengo convocata per una “piccola” problematica riguardante il mio colore di capelli», comincia così il racconto di Greta Viola, la giovane che vive a Ranzo in valle Arroscia che, dopo il periodo prova al Bennet di Pontedassio, si è vista respingere l’assunzione.

... » Leggi tutto