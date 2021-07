Nel 1982 probabilmente non portavo il reggipetto. Ai miei genitori facevo credere che fosse per ribellione, la realtà era che non ne avevo bisogno, la gravità non aveva ancora intaccato il mio corpo, e le magliette bianche fruit of the loom col nodo sulla pancia stavano sicuramente meglio con le poppe nude.

Sicuramente quella sera nella fontana, quando mi sei piovuto addosso, Fausto, come sputato dallo squalo, non lo indossavo.

