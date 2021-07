Imperia. Poche ore a gara-2 delle finali playoff di serie B. La Rari Nantes Imperia ha portato a casa gara-1 di Genova: in caso di conferma sarà promozione in serie A2 ma, se dovesse vincere Locatelli, la contesa decisiva verrebbe rimandata a sabato a 17 luglio, nuovamente a Genova, per gara 3.

... » Leggi tutto