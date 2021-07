Genova. “I soldi non risolvono la situazione, l’unica soluzione è quella di trovare una sistemazione alternativa per chi abita sotto il viadotto“. Questo le parole dei residenti delle Gavette a commento dell’ipotesi di indennizzi messi sul tavolo del Pris in queste ore per risolvere i problemi legati alla manutenzione straordinaria del viadotto Bisagno.

... » Leggi tutto