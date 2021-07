Ronco Scrivia. Dopo la riapertura totale da parte di Anas del tratto della statale dei Giovi al termine dei lavori di messa in sicurezza di una frana, Autostrade ripristina il pedaggio in A7 tra i caselli di Ronco Scrivia e Busalla in entrambe le direzioni a partire dalla mezzanotte del 15 luglio.

... » Leggi tutto