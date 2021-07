Condanna definitiva a 7 anni, torna in carcere Giovanni Ingrasciotta

Sanremo. Torna in carcere Giovanni Ingrasciotta: l’ex imprenditore della “Coffee Time” e collaboratore di giustizia in alcuni processi contro la mafia nel Trapanese, è stato arrestato ieri dai carabinieri della compagnia di Sanremo, al comando del tenente Sebastiano Meloni, che lo hanno condotto in carcere dove dovrà scontare la condanna, divenuta definitiva, a sette anni di reclusione per: tentata estorsione ai danni di una anziana di Ospedaletti, fabbricazione, detenzione e porto d’armi da guerra (molotov) ed incendio. Reati per i quali Ingrasciotta era stato condannato in primo grado dal tribunale collegiale di Imperia a 7 anni e 5 mesi di reclusione il 21 gennaio del 2020. L’ex imprenditore, invece, era stato assolto “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di estorsione ai danni dei dentisti Roberto e Filippo Bistolfi di Ventimiglia.

... » Leggi tutto