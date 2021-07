Genova. “Saranno 1.385.031, a fronte di 80 milioni di euro disponibili per annualità, le missioni ritenute idonee al pagamento dei rimborsi per gli autotrasportatori che sono stati costretti ad effettuare tratte o soste aggiuntive, tra il 1 gennaio 2020 e il 4 agosto 2020, a causa del crollo di Ponte Morandi. Le pratiche di pagamento per ristorare la categoria danneggiata sono già pronte a partire”.

