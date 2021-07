Ventimiglia, i no border organizzano tre giorni di “campeggio resistente”

Ventimiglia. Non si fermano le proteste degli antagonisti no border nei confronti della condizione nella quale versano i migranti. «Ventimiglia, in quanto città di confine – spiegano quelli del movimento “Progetto 20k” – è ormai da anni luogo simbolo delle politiche promosse dagli Stati membri della Fortezza-Europa, volte ad impedire il movimento delle persone migranti con qualsiasi mezzo repressivo e rendere ostile la loro permanenza».

... » Leggi tutto