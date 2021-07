I carabinieri di Genova recuperano preziosi volumi francesi del Settecento rubati 34 anni fa

Genova. In occasione delle cerimonie del 14 luglio 2021, che si sono tenute a Palazzo Farnese a Roma, il generale di Brigata Roberto Riccardi, Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, ha restituito a Christian Masset, ambasciatore di Francia in Italia, un atlante composto da 69 tavole e 4 tomi dal titolo “Voyage de la pérouse autour du monde” (1741-1788), trafugati il 1° dicembre 1987 dalla Biblioteca municipale di Provins in Francia.

