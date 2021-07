Rocchetta Nervina. Una coppia di tedeschi, marito e moglie entrambi settantenni, sono stati dati per dispersi in serata. I due coniugi si erano allontanati per una escursione sulle alture di Rocchetta Nervina: ma dalla gita sulle alture della Val Nervia non sono più tornati.

A cercarli ci sono i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, insieme ai colleghi del nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf).

... » Leggi tutto