Savona, il vicepresidente Marinelli ne ha per tutti: “L’accordo con il Vado per il campo vanificato dal sindaco Giuliano”

Il vicepresidente Marinelli non risparmia critiche aperte ad altri sodalizi della zona. La questione della concessione dell’utilizzo degli impianti sportivi sempre al centro: “Questo dopo tutte le difficoltà e i muri di cemento armato ricevuti sulla faccia. Albisola: 40 mila euro offerti per giocare la prossima stagione, Quiliano: offerta economica alla Polisportiva e richiesta per il campo la cui risposta è stata “abbiamo purtroppo spazio solo per noi e non per altre squadre”, ma dopo tre giorni hanno ufficializzato spazi per la Vadese Calcio, la stessa Vadese che ha ostacolato in più frangenti la nostra rinascita, dai gironi dello scorso anno fino ad oggi, credo soprattutto per voce del suo allenatore, visto che il presidente lo conosco e ho una stima incondizionata, dopo i rimbalzi ottenuti da tutte le altre società “savonesi”, Legino a parte che ringrazio ancora una volta perché ci aveva trovato spazio per la partita domenicale ma giustamente, essendo pieni, non per gli allenamenti. Tutte offerte rifiutate, offerte folli RIFIUTATE!!!! Di certo non posso fare giocare i miei ragazzi in piazza Sisto”.

