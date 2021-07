Genova. Come più volte annunciato, da inizio agosto l’hub vaccinale della Fiera di Genova chiuderà i battenti. E al suo posto apriranno due nuovi centri vaccinali che sommati dovrebbero garantire la stessa potenza di fuoco: uno alla Sala Chiamata del porto, presso la sede della Culmv in zona San Benigno, l’altro al Teatro della Gioventù di via Cesarea, in pieno centro cittadino.

