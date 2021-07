Vaccino, Toti: “Dalla prossima settimana in Liguria open day anche per la seconda dose”

Genova. La Regione Liguria sta valutando di organizzare dalla prossima settimana alcuni open day per somministrare la seconda dose di vaccino Pfizer o Moderna a chi volesse anticiparla. Ad annunciarlo è stato il presidente Giovanni Toti alla Fiera di Genova in occasione della seconda open night riservata invece a chi ancora non ha ricevuto la prima dose, ma con la possibilità di ottenere il richiamo anticipato a 21 giorni.

