Bordighera. Nel tardo pomeriggio un escavatore è stato distrutto dalle fiamme all’interno di un cantiere edile in via Iride, nella prima collina di Bordighera, dove è in costruzione una villa. A spegnere le fiamme sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia. Sul posto anche carabinieri e polizia locale.

... » Leggi tutto