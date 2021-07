Class action contro Autostrade lanciata da Sansa, gruppo Cambiamo: “E’ una sparata propagandistica”

Liguria. L’idea di una class action contro Autostrade lanciata dal consigliere regionale Ferruccio Sansa “è sicuramente strampalata e distaccata dalla realtà, ma ci preme anche di ricordare al consigliere Sansa che la Regione Liguria nulla può in merito e non deve venire tirata per la giacchetta in mezzo a questioni delicatissime che però non la vedono parte in causa come, invece, il buon Ferruccio millanta quando tenta di addossare le colpe dell’attuale situazione a questa giunta regionale, affermando: ‘La risposta di Autostrade e della Regione è assolutamente insufficiente’. Mente, come sempre, sapendo di mentire e cercando una inutile polemica pretestuosa per sparare una proposta totalmente velleitaria e propagandistica”.

