Funivie, nominato ad interim il nuovo commissario straordinario. Arboscello (PD): “Primo spiraglio di luce”

Savona. “Sul tema Funivie si intravede un primo spiraglio di luce in fondo al tunnel. Con la nomina ad interim del commissario straordinario Riva, già provveditore per le opere pubbliche in Lombardia ed Emilia, che sostituisce dunque il predecessore Ferrazza (pensionato a giugno), viene risolto un punto fondamentale per provare a rimettere in funzione l’impianto e ristabilire termini e destinatari delle concessioni”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

