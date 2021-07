In Liguria un milione e mezzo di dosi somministrate, Toti: «Avanti con gli Open night»

Genova. «Oggi in Liguria abbiamo raggiunto il milione e mezzo di dosi somministrate e dopo il successo di ieri sera abbiamo deciso di programmare 3 nuove open night che si svolgeranno nelle Asl di tutta la Liguria mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 luglio dalle ore 19 alle ore 22 (in Asl2 dalle ore 20 alle ore 23). Durante le tre serate sarà possibile effettuare senza prenotazione la prima dose del vaccino Pfizer o anticipare la seconda dose Pfizer se la prima è stata fatta almeno 21 giorni prima (fino ad un massimo di 42 giorni), o di Moderna se la prima è stata fatta almeno 28 giorni prima (fino ad un massino di 42 giorni)». Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti sull’andamento della campagna vaccinale in Liguria: «Anticipando la seconda dose potremo garantire una maggiore copertura a chi ha già effettuato la prima– ha spiegato ancora il presidente Toti –, soprattutto per quanto riguarda le varianti che stanno circolando nel nostro paese. La strada è quella giusta, grazie anche ai giovani che stanno capendo quanto è importante vaccinarsi”. In Asl1 le vaccinazioni verranno effettuate (dalle ore 19 alle ore 22) mercoledì al Palafiori di Sanremo, giovedì al Palasalute di Imperia e venerdì a Pallavicini a Camporosso, in Asl2 si svolgeranno al Terminal Crociere di Savona (dalle ore 20 alle ore 23), in Asl3 (dalle ore 19 alle ore 22) all’Hub della Fiera del Mare, in Asl 4 (dalle ore 19 alle ore 22) all’ Auditorium San Francesco Chiavari, in Asl5 (dalle ore 19 alle ore 22) mercoledì al Fitram di La Spezia, giovedì a San Bartolomeo a Sarzana, venerdì a Levanto.

