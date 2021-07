Parco dell’Antola riconosciuto centro di competenza per gli stili consapevoli in Liguria

Genova. “Il riconoscimento all’Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola del ruolo di Centro di competenza per promuovere il benessere e gli stili di vita consapevoli in tutta la Liguria è un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del nostro territorio che incentiva comportamenti ecocompatibili e propositivi”. Lo dichiara il vice presidente e assessore regionale ai Parchi Alessandro Piana, al via libera del provvedimento nel corso della Giunta odierna.

