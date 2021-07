Teatro, musica, arte, buona tavola e incontri letterari: un raffinato sabato di eventi in provincia

In occasione della cerimonia d’apertura della XXI Olimpiade di Montréal, in Canada, il 17 luglio 1976 la televisione italiana iniziò le trasmissioni sperimentali a colori. Quasi mezzo secolo dopo seguiremo (speriamo!) i secondi giochi a cinque cerchi nipponici non solo su televisori ormai da mo’ multicolor ma su ogni tipologia possibile e immaginabile di “apparecchi”. Tuttavia dovremo “penare” ancora qualche giorno: nell’attesa facciamoci deliziare dalla raffinatezza e dalla garanzia di affidabilità degli eventi di questo sabato di metà luglio in provincia.

... » Leggi tutto