Albenga, inaugurato il monumento ai partigiani. Nicola Nante: “La Resistenza sia argomento di unità civile, non di scontro”

Albenga. Si è tenuta questa mattina presso i Giardini “Libero Nante” di Albenga, in zona Pontelungo, l’inaugurazione del monumento “Partigiani cantano Fischia il Vento”. Realizzato dall’artista Flavio Furlani, è stato donato al Comune dal professor Nicola Nante in memoria del padre, medico (già medico condotto nell’entroterra ingauno, 7 specialità, Primario Chirurgo), partigiano (dirigente sanitario dell’ospedaletto da campo a Carnino e poi della Brigata Nino Berio ad Alto) e imprenditore (nella ricostruzione postbellica della rete di assistenza sanitaria ingauna, fondò due Case di Cura, di cui una, la “San Michele”, ancora in funzione).

