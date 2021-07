Autoparco agli Erzelli, Ceraudo (M5S): “Un polmone verde non sia trasformato in un depoisito per tir”

Genova. “Oggi in Commissione, ho dichiarato il mio dissenso sul possibile autoparco al polo tecnologico degli Erzelli, dove doveva sorgere il fantomatico ospedale del Ponente, che oggi rimane ancora un’utopia dopo due governance del centrodestra. Lo stesso accade anche per il polo tecnologico, per il quale si continua a non avere una visione chiara e una pianificazione del territorio e della città”, dichiara il consigliere comunale del M5S Fabio Ceraudo.

