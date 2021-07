Baia Verde, no all’uscita automatica dalla causa per danni di ex politici e funzionari

Ospedaletti. Nuova puntata della causa milionaria, per risarcimento danni, scaturita in seguito all’annullamento dell’intero iter autorizzativo relativo al porto incompiuto di Baia Verde. Il giudice del tribunale di Genova Stefania Polichetti, sulla cui scrivania pende il fascicolo aperto da Fin.Im. del valore di oltre venti milioni di euro (la prima richiesta di risarcimento era stata di 155 milioni), nei giorni scorsi ha sciolto la riserva che si era presa nell’ultima udienza di luglio, nella quale era emersa la rinuncia ad ogni azione, presente e futura, presentata dal fallimento dell’ex soggetto promotore del porto, appunto la Fin.Im, nei confronti di ex politici e funzionari che ebbero una ruolo nell’approvazione del progetto naufragato.

