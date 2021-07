Genova. Sono in programma la prossima settimana in Liguria, mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 luglio, tre nuove open night per aumentare la popolazione immunizzata contro il Covid-19. Le tre serate, tutte ad accesso diretto, sono rivolte sia a chi deve ancora vaccinarsi per effettuare la prima dose con richiamo a 21 giorni per Pfizer e a 28 giorni per Moderna, sia a chi deve completare il ciclo con la seconda dose.

